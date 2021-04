Se generarán todas las herramientas para que las mujeres michoacanas igualen el salario con los hombres, ya que en la actualidad perciben un sueldo casi 50 por ciento menor al de los varones. “En mi gobierno los sueldos serán igualitarios”, a ello se comprometió Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán.

Herrera Tello resaltó que las mujeres michoacanas serán empoderadas y con ello se luchará contra el flagelo en el que han vivido durante décadas.

Carlos Herrera puntualizó que en su gobierno se brindará asesoría jurídica a todas las mujeres que pasen por episodios de violencia, con la finalidad de que salgan de ese círculo.

Vamos a brindarles acompañamiento en los procesos jurídicos, porque no queremos que las violenten y se notará la diferencia en mi gobierno, porque no soy un político tradicional; tengo evidencias de que he sido profesionista, comerciante, empresario, dos veces alcalde de Zitácuaro en el que me reeligieron con mayor votación, pueden ver mi trabajo y comparar.