El Partido de la Revolución Democrática (PRD) confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) ratifique su resolución primera de cancelar la candidatura de Raúl Morón, por Morena.

“Raúl Morón no merece llegar al Gobierno del estado, ni siquiera ser candidato porque es un violador de la Ley electoral; la democracia no se construye por encima de las reglas y las leyes, ni derribando las instituciones ni con engaños”, declaró Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD.

Jesús Zambrano sostuvo que Raúl Morón no cumple con sus responsabilidades, viola las leyes, no es transparente, amenaza y causa disturbios, “y eso no queremos para Michoacán, por eso decimos, no debe ser candidato pero aunque lo sea y aunque le regresen la candidatura, le vamos a ganar, el futuro gobernador es Carlos Herrera”.

Por su parte, el Delegado Nacional Especial para Michoacán del PRD, Víctor Manuel Manríquez, manifestó que “los de MORENA están demostrando una vez más su conducta antidemocrática y la violencia con que se han conducido siempre”.

Víctor Manríquez señaló que los de MORENA están acostumbrados a dividir, a polarizar, a violentar las Leyes y las instituciones, al encono, “nosotros lo hemos dicho, con quien deben enojarse en con sus equipos jurídicos y financieros, no con las autoridades ni con quien cumple la Ley. Nuestras instituciones merecen respeto”.

La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD en Michoacán, reprobó las amenazas y descalificaciones hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de MORENA y sus personajes como Félix Salgado Macedonio.

El PRD reitera su respaldo con las instituciones, su lucha por la democracia y la auténtica división de Poderes.