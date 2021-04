El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, exigió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que se mantengan firmes en la determinación de hacer cumplir la Ley y no se dejen chantajear por aquellos precandidatos que intentar boicotear a las instituciones.

En entrevista, el mandatario estatal reconoció que los aspirante a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, respectivamente, comenzaron una

“cacería de brujas” en contra de los consejeros electorales con una serie de descalificaciones y amenazas que buscan presionar a su favor.

Caen en la descalificación y la confrontación con los órganos y árbitros del proceso electoral se me hace muy delicado y muy grave órganos electorales y jurisdiccionales deben de aplicar la Ley, la Ley no se negocia, se aplica y punto, (…) yo espero que el INE, que ha sido muy agredida por los precandidatos de Morena, resista y que no lo intimiden porque habemos muchos que creemos en las instituciones y la Ley.