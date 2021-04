Al designar perfiles mujeres en más del 60 por ciento de los espacios que serán votados en las próximas elecciones, el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán reitera su total respaldo a los proyectos políticos encabezados por las michoacanas para el proceso electoral 2020-2021.

Así lo afirmó el dirigente estatal del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, al destacar es la única institución política en la entidad que apoya de manera integral a las mujeres en sus aspiraciones por alguno de los cargos públicos que estarán en juego en las próximas elecciones del seis de junio.

Tan claro es el apoyo a las mujeres que tenemos dos planillas completas conformadas por mujeres: Queréndaro y Tangancícuaro, municipios en los que además el Partido Verde es altamente competitivo, frente al resto de fuerzas, por ello no dudamos en apoyar a todas aquellas michoacanas que busquen representarnos.

El líder del Partido Verde en Michoacán destacó que la joya de la corona en las elecciones del estado de Michoacán es el municipio Morelia, en donde se propuso a la doctora y activista, Marx Aguirre Ochoa, demostrando así el compromiso y confianza que hay del PVEM hacia ellas.

Nosotros no simulamos en el apoyo hacia las mujeres, soy feminista y siempre lo he dicho, tengo a mi madre, mi esposa y dos bellas hijas, y claro que esto me impulsa a creer en ellas.