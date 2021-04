El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, admitió que, aún y cuando se tiene conocimiento de la presencia de células delincuenciales que se disputan el municipio de Aguililla, la instrucción desde el Gobierno de México es dialogar con los criminales en aras de lograr que se retiren de la zona de manera pacífica, sin enfrentamientos.

Están buscando el diálogo, porque es la instrucción que tienen de arriba, aquí es ‘abrazos no balazos’, se me hace absurdo que le pidan al ejército, o cualquier institución que dialogue con delincuentes que son sicarios, así de fácil, se me hace absurdo, pero los soldados de México son leales y acatan instrucciones.