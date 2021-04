Por la ineptitud y abandono de las autoridades, una de las ciudades más importantes de Michoacán; Uruapan, ha sido golpeada por la delincuencia organizada, afectando el desarrollo económico de la zona.

El campo ha sido uno de los sectores más lastimados y abandonados, por lo que el candidato al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora, hizo un llamado a sumarse al proyecto de seguridad y certeza para el estado, el cual pondrá en marcha una vez que los ciudadanos lleguen al Gobierno.

¿Quién de los candidatos o de los que han estado de gobernadores o que están, han puesto atención en esto? Ninguno. Voltean hacia otro lado, no quieren ponerse de cara ante los problemas que tenemos en Michoacán. ¿Por qué no lo hacen? Porque es un negocio que tienen.

El Partido Encuentro Solidario (PES), cuenta con una agenda muy completa y robusta de propuestas encaminadas al desarrollo del campo; una de las fortalezas más importantes de la economía michoacana y que se buscará impulsar de manera inteligente, aseguró el presidente estatal Eder López García.

Queremos incentivar el campo, no regalar cosas, no se confundan, porque a veces los políticos con tal de ganarse la simpatía de la gente vienen acá a prometer que van a regalar cosas cuando ellos no tienen la facultad de regalar nada; el dinero es de nosotros, los ciudadanos. Vamos a reactivar el campo de manera inteligente, trayendo inversión.