La Caravana Estatal en Defensa de la Esperanza arribó a la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), desde donde Raúl Morón Orozco demandó al organismo celeridad en la formalización de su registro como candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, así como respeto a la resolución con que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restableció sus derechos político-electorales.

Frente al INE y en compañía del dirigente del Comité Ejecutivo Nacional (INE) de Morena, Mario Delgado Carrillo; Raúl Morón llamó a que, en desapego a los intereses políticos que dijo encontrar en el organismo, éste blinde los derechos políticos de las y los michoacanos, a fin de que puedan elegir a sus gobernantes sin ningún tipo de barrera edificada por el conservadurismo.

“No pueden conculcar la voluntad de las y los michoacanos de elegir a sus gobernantes, mucho menos violentar un esquema democrático que se construyó a base de diversas luchas sociales”, subrayó en compañía también del coordinador de la 4T en Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Raúl Morón señaló que el INE ya fue notificado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la restitución de sus derechos políticos, por lo que, en consecuencia, el órgano electoral deberá responder por la certidumbre e imparcialidad que demanda el proceso electoral de Michoacán en un lapso no mayor a 48 horas.

A estos argumentos se sumó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien reconoció que, “el INE se encuentra secuestrado por el conservadurismo, pero no nos vamos a dejar; no nos van a robar lo que no pueden ganarnos en las elecciones”.

Dirigiéndose a Raúl Morón y Félix Macedonio, coordinadores de la 4T en Michoacán y Guerrero, respectivamente, Delgado Carrillo sostuvo que Morena defenderá las voluntades de quienes le apuestan a la consolidación de la Cuarta Transformación de cara a las próximas elecciones, “ante los embates ilegales y arbitrarios que ha venido instrumentando el PRIAN”.

Finalmente, Raúl Morón denotó confianza en que tanto en Guerrero como en Michoacán, “la 4T está por llegar, porque son pueblos históricamente combatientes, y no permitirán que sus derechos humanos y políticos sean vulnerados por un grupo que se rehúsa a renunciar a sus privilegios”.