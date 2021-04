El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) remitiría al Instituto Nacional Electoral (INE) el dictamen mediante el cual se revocó la candidatura a la gubernatura de Michoacán a Raúl Morón Orozco, toda vez que, a decir de este órgano electoral, el aspirante sí presentó su informe de gastos de precampaña, aunque fuese de manera extemporánea.

Según el trascendido del proyecto de dictamen del magistrado Reyes Rodríguez Mondragon, que será votado esta tarde por los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, se consideró que el alcalde con licencia sí presentó el informe de precampaña previo al cierre del periodo de fiscalización, antes de el Consejo General del INE emitiera una resolución definitiva.

No obstante, aunque Morón Orozco entregó su reporte en tiempo y forma, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio cuenta del mismo de manera extemporánea al INE, lo que si bien significa una sanción por la temporalidad de la remisión, no consecuenta la revocación de la candidatura.

El documento citado señala que, debido a la extemporaneidad de la entrega Raúl Morón y Morena deben ser sancionados, sin especificar el tipo de sanción, pero establece que se rectificará la candidatura a la gubernatura de Michoacán.

El pasado 25 de marzo, el INE le negó el registro como candidato al Gobierno de Michoacán al ex senador al argumentar que el aspirante no presentó informe de gastos de precampaña, figura electoral que a decir del partido guinda no existe en sus estatutos.

Aún así, Morón Orozco admitió que entregó a Morena un reporte de gastos de precampaña “en ceros” de manera cautelar, el pasado 1 de febrero, en caso de fuese necesario comprobar algún tipo de pago, sin embargo, el partido guinda lo remitió al INE cuando ya había vencido el plazo de entrega.