La titular de la Secretaría Nacional de Mujeres del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carol Arriaga García, calificó como impresentable al aspirante a la gubernatura de Guerrero, Felix Salgado Macedonio, debido a las denuncias por violencia de género que tiene impuestas el político.

Afirmó que desde la Secretaría que preside se impulsó el que no le se otorga el cargo de precandidato a la gubernatura del estado en cuestión, no obstante, explicó que debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) exige sentencia para invalidar a algún aspirante, no se pudo echar para abajo su candidatura.

Señaló que a través del acuerdo “Adiós a los machirrines” que propuso su Secretaría se pidió que ningún aspirante con antecedentes de violencia de género pudiera contender, si quiera, por una precandidatura, tema que fue invisibilizado desde el partido guinda.

Sin embargo, Arriaga García reconoció que más allá de un tema de la agenda feminista, la candidatura de Salgado Macedonio pasó a un tema político – electoral, donde los fundamentos para bajar su aspiración no busca la justicia de las mujeres supuestamente violentadas, sino una suerte de persecución política.

La secretaria nacional de la mujer en Morena refirió que la baja de su aspiración por parte del INE corresponden a una “cacería de brujas” que desde cualquier estrato del partido guinda es imperdonable y se van a perseguir.