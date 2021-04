La senadora de la República por Morena, Blanca Estela Piña Gudiño se dijo lista para ocupar el lugar de candidata al gobierno de Michoacán por el partido guinda, luego de la determinación del INE por cancelar el registro de Raúl Morón Orozco a este cargo.

Yo es que quiera o no quiera, sino que esto lo tiene que determinar la Comisión Nacional del Elecciones (de Morena).

Piña Gudiño señaló que ella quedó en tercer lugar en la encuesta interna que hizo su partido para determinar al candidato y coordinador de la Cuarta Transformación en Michoacán, justo después de Cristóbal Arias Solís, quien ocupó el segundo lugar en el censo y que ahora es el candidato de Fuerza por México tras inconformarse con los resultados que le dieron el triunfo a Morón Orozco.

También refirió que de forma oficial no ha tenido acercamiento con su partido para que le ofrezcan esta posibilidad, sin embargo si “le han mandado decir”.

Yo de todas maneras estoy trabajando, he trabajado siempre por este proyecto y seguiré trabajando por este proyecto.

Sin embargo Blanca Piña señaló que mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toma una determinación, ella continuará trabajando en Morena y como senadora de la República y en sus planes inmediatos no se encuentra como tal el buscar la candidatura.

Además señaló que no es necesario que haya solicitado meses atrás licencia a su cargo como senadora de la República y que podría ocupar el encargo de Morena en Michoacán en caso de que así se lo soliciten.

Yo puedo en cualquier momento que lo determinara mi partido en cualquier momento pudiera estar puesta pero no es una decisión mía, no es una decisión más que de la Comisión Nacional de elecciones y de mi partido, eso me interesa muchísimo, que mi partido nos postule, es que es lo legal, que nuestro partido nos diga ‘el compañero le toca, la compañera tiene el perfil para contender’, eso es muy importante, así lo dicta nuestro estatuto.