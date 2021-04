El aspirante al gubernatura de Michoacán por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Raúl Morón Orozco, acusó que detrás de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de revocarle la candidatura a la gubernatura del estado, existen otros actores políticos que impulsaron la negativa de su registro.

Seguramente hay actores políticos detrás de decisiones de esta naturaleza, sobretodo cuando de manera flagrante se violentan procedimientos por parte del INE.

El alcalde con licencia se negó a dar nombres o señalar a personajes en específico, pero refirió que el tiempo le daría la razón y que, aquellos que atentaron en su contra y la del Presidente Andrés Manuel López Obrador, caerían por cuenta propia.

Explicó que, toda vez que no se le permitió el derecho a una audiencia ante los consejeros electorales del INE, ni se siguió el debido proceso en la presunción de su inocencia, dicho órgano electoral violento sus derechos político electorales, a través de ambiciones de terceros, quienes buscan frenar la Cuarta Transformación de Michoacán.

Aunado a ello, acusó de complicidad en la falta del debido proceso por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pues sentenció que, al exigir la reposición de un nuevo candidato en un periodo de cinco días, se violó la presunción de su inocencia así como el marco legal de espera mientras se resuelve la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Morón Orozco afirmó que no existe un “plan B” ante la posible cancelación de manera tajante de su candidatura, pues al contar con los elementos jurídicos suficientes para sustentar las omisiones en su contra, aseguró que será a más tardar este viernes 9 de abril cuando se le restituyan sus derechos político – electorales y se suba de nueva cuenta a la contienda electoral.

Ante la falta de las que se le acusó, el ex senador apuntó que sí presentó un informe de precampaña, de manera cautelar, el pasado 1 de febrero, en el cual no incluyo gastos de promoción política, pues recordó que en Morena no existen las pre campañas, por lo que acotó que hubo quienes actuaron en mala fe y le “sembraron” 14 vinilonas y banners como si él las hubiera hecho.