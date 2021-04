La resolución injusta, ilegal y violatoria a los derechos humanos con que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca cancelar la candidatura de Raúl Morón Orozco, como abanderado a la gubernatura de Michoacán por la coalición Juntos Haremos Historia, será revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, con ello, se garantizará la consolidación de la Cuarta Transformación en la entidad, subrayó Leonel Godoy Rangel, en calidad de representante jurídico.

En conferencia de prensa, Leonel Godoy, en compañía de parte del equipo jurídico de Raúl Morón, dijo confiar en que, sobre el transcurso de este miércoles, o incluso al cierre de la primera semana de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituirá los derechos político-electorales de su representado, “para revertir así un resolutivo que a todas luces está motivado por intereses políticos que le restan imparcialidad al presente proceso electoral”.

Acompañado por Julisa Suárez Bucio, así como por Adolfo Ríos, ambos integrantes del cuerpo jurídico; Godoy Rangel descartó que Raúl Morón haya incidido en una falta de transparencia en la comprobación de los gastos que ejerció como coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, tras precisar que su representado hizo lo propio ante la dirigencia nacional de Morena desde el pasado 1 de febrero.

Raúl Morón presentó, en calidad de coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, un informe de gastos ante la dirigencia nacional de Morena, cuando la ley electoral no lo obligaba a hacerlo, porque la convocatoria del partido no reconoció un periodo de precampañas en su contenido, y es precisamente lo que está señalando injusta e ilegalmente el INE, que nuestro coordinador no expuso sus gastos como precandidato, cuando no hizo precampaña.