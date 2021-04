El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que tras cuestionamientos porque no se aplicaría la vacuna COVID-19 debido a que tiene suficientes anticuerpos, consultó de nuevo a sus médicos y afirmó que sí se vacunará dentro de 15 a 20 días.

AMLO precisó que la aplicación de su vacuna coincidirá cuando finalice la vacunación en adultos mayores. Por su parte,Jorge Alcocer, secretario de Salud, afirmó que no se seleccionará la vacuna que recibirá el mandatario.

“A mí me hubiera gustado que me colocaran la vacuna Patria pero me tocó la vacuna de AstraZeneca. No habrá selección de vacunas”. Alcocer agradeció a AMLO que haya escuchado su opinión para que se aplicara la vacuna.

López Obrador adelantó que para finales de abril, una vez que se haya terminado de vacunar a los adultos mayores de 60 años, se espera comenzar a aplicar la vacuna COVID-19 al personal educativo y a personas de 50 a 59 años.

El pasado 31 de marzo, el mandatario adelantó que esta semana que transcurre recibiría la vacuna contra la COVID-19 pero en la conferencia mañanera del 5 de abril anunció que tras consultar a sus médicos, que lo atendieron cuando se contagió de la COVID-19, no es indispensable que se vacune pronto y podría esperar hasta dos meses ya que tiene suficientes anticuerpos.

Comentó que unos médicos le recomendaron que se vacunara para reforzar sus anticuerpos, pero decidió buscar otra opinión y los médicos que lo atendieron cuando tuvo COVID-19 llegaron a la conclusión de que tiene suficientes anticuerpos y que no es indispensable la vacuna por ahora.