En su visita por Zacapu y Purépero, el candidato al Gobierno de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES), Hipólito Mora Chávez, hizo el llamado para que los ciudadanos ya no permitan que se sigan pisoteando sus derechos.

Ya estuvo bueno de darle nuestra confianza a personas que no son sensibles, que no les importamos, que no les preocupamos, que ven masacres por todos lados y ni siquiera nos reciben una denuncia. ¿Por qué? Porque no les interesamos, porque gran parte de ellos están coludidos.