El candidato a la gubernatura del estado por la alianza “Equipo por Michoacán”, Carlos Herrera Tello, se comprometió a resolver el déficit presupuestal que aquejan a los docentes que forman parte del magisterio michoacano, “no más maestros de primera y segunda”, sentenció.

El ex secretario de Gobierno aseguró que si lograr llegar a Palacio de Gobierno una de sus prioridades será atender los conflictos magisteriales que, dijo, dejan en la indefensión no solo a los docentes michoacanos, sino a los niños y niñas que reciben clases de aquellos que no cuentan con todos sus derechos laborales de manera digna.

“Vamos a hacer que todos los profesores de Michoacán cobren completo y cobre a tiempo para que puedan dedicarse a dar clases”, manifestó.

Con respecto ante el supuesto voto de castigo que amagó la fracción Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Herrera Tello se dijo respetuoso de la vida sindical de los docentes michoacanos, sin embargo, les pidió apertura y escucha para conocer sus propuestas.

Resaltó que aquellos que buscan el poder por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son los mismos que ocasionaron una fractura entre el estado y el magisterio michoacano, quienes ahora pretenden abanderarse de sus causas, sin especificar nombres.

Al ser cuestionado por la posible sinergia que tendría que hacer con el Gobierno de México para la dispersión de recursos a los maestros, el dos veces alcalde de Zitacuaro subrayó su respeto al Presidente Andrés Manuel López Obrador y refirió que hará todo lo que está en sus manos para trabajar de la mano de la Federación por el bienestar de Michoacán.