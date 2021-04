El coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, presentó un juicio para la protección de sus derechos político – electorales ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), luego de que este órgano electoral le revocara el registro como candidato al gobierno de Michoacán, en concordancia con la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el marco del inicio de las campañas electorales en el estado, el alcalde con licencia calificó como falsos los argumentos bajo los que se sustenta la revocación de su candidatura, toda vez que el árbitro electoral a nivel nacional no le permitió la presunción de su inocencia ni a una audiencia en razón de réplica.

Explicó que aún y cuando desde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no se realizaron precampañas, el equipo jurídico de Morón Orozco presentó un reporte en “ceros” el 1 de febrero, mientras que el 5 de marzo cuando el INE le solicitó el informe por 13 vinilonas y un banner, su equipo lo entregó en tiempo y forma.

Nosotros no fuimos omisos, el partido no registro precampañas y de todas maneras al tiempo que terminaron las precampañas rendimos un informe en ceros, por si el partido lo requería y si lo veía pertinente, (…) los argumentos son falsos, no tienen consistencia jurídica y legal, se brincaron mis derechos electorales.