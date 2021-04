Al iniciar formalmente las campañas electorales, el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, convocó a la ciudadanía a comparar propuestas y trayectorias de las candidatas y candidatos a puestos de elección popular, con el fin de poder elegir a los que sí pueden dar resultados a las necesidades de la gente, porque ya no hay cabida para las falsas promesas como las hechas en 2018 por el partido en el gobierno.

Ya basta, de nada le sirven al país los diputados levanta manos morenistas, que no proponen nada, que no sirven de contrapeso de poder que es la naturaleza principal de la Cámara de Diputados, que no regresaron a sus distritos porque no ganaron ni por su prestigio, ni por su trabajo, que ganaron sin hacer campaña, sin comprometerse con la gente solo por la ola morenista irreflexiva.

También hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a promover e impulsar una amplia participación ciudadana en este proceso que permita lograr una copiosa votación el 6 de junio, pues es la única forma legal que tenemos la mayoría de los mexicanos para poner un alto a Morena y evitar la destrucción de México.

El día de hoy arrancamos las campañas rumbo a la elección del 6 de junio. Exhortamos a las mexicanas y mexicanos a que comparen las propuestas, los proyectos y los perfiles de las candidatas y candidatos. La comparación es fundamental para poder elegir a los mejores hombres y mujeres que realmente estén comprometidos con las causas y necesidades de la gente, porque ya no tienen cabida las falsas promesas como las hicieron en 2018.

Asimismo, destacó el líder panista, los invitamos a perder el miedo a las presiones o amenazas de retirarles algún programa social si no votan por los candidatos de Morena, porque eso no va a ocurrir, por el contrario, todas las acciones intimidatorias deben ser denunciadas ante las autoridades electorales de los estados y municipios, para garantizar el voto libre y la participación ciudadana en las urnas.

Tras insistir que el respeto al árbitro electoral es crucial para la consolidación de la democracia en México, Cortés Mendoza destacó que, pese al gran número de participantes en la contienda, en este proceso electoral solo están en juego dos proyectos de país: el que representa Va por México encabezado por el PAN, que busca un país con mejores condiciones de vida para la gente y nuevas oportunidades para su desarrollo, y la propuesta de Morena basada en la destrucción, retroceso, hambre y pobreza.

Es por ello, indicó, que vale la pena poner en claro a la sociedad, qué ofrece cada proyecto:

El PAN gobierna mejor y da resultados a la gente. Sus gobiernos municipales y estatales son los mejor evaluados por los ciudadanos, porque defienden la vida, la verdad, la familia, la libertad, la propiedad privada, la sociedad civil, los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas.

Asimismo, está comprometido con las mujeres y prueba de ello es la creación del Instituto Nacional para las Mujeres, la tipificación del feminicidio y la paridad en las candidaturas.

Es aliado de los ciudadanos en el combate a la corrupción, de la existencia de equilibrios para que no haya abuso de poder.

Acción Nacional sí sabe cómo manejar la economía, así lo confirman los resultados de sus gobiernos municipales y estatales que atraen inversiones y crean más fuentes de trabajo para todos. Entre sus iniciativas destaca llevar más apoyos para las familias pobres, porque hoy los supuestos apoyos sociales no están llegando como se prometió.

Con el PAN, aseguró Cortés Mendoza, habrá más recursos contra la inseguridad y la delincuencia, más dinero para vacunas contra el Covid-19 y para medicinas en general, más recursos para caminos y carreteras, para infraestructura productiva que genere empleos mejor pagados, se apoyará a las energías limpias y los mexicanos van a pagar menos por la luz.

Todos nuestros candidatos son mujeres y hombres honestos, tienen experiencia y preparación para gobernar bien, porque así lo exigió la sociedad y por eso muchas candidatas y candidatos del PAN provienen de la sociedad civil.

En contraste, concluyó, los de Morena son ineptos, mentirosos y cínicamente corruptos.

A ellos no les importan las mujeres, no cumplen sus promesas, solo le echan la culpa de su fracaso al pasado, la inseguridad está peor que nunca, han manejado mal la pandemia llevando a México a ser el país con la mayor tasa de letalidad por COVID, por su falta de apoyo al sector productivo quebraron un millón de negocios y perdieron su empleo 2.9 millones de personas, ahora hay 10 millones más de pobres. En síntesis, no saben gobernar y todo lo que tocan lo destruyen.