En el marco de la estrategia de colaboración interinstitucional establecido por los tres órdenes de gobierno, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participará, a partir de hoy, en el operativo de seguridad implementado en las diferentes regiones de la entidad, con motivo del periodo vacacional.

En este dispositivo que se llevará a cabo de manera coordinada con las autoridades federales y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se contemplan recorridos en principales vías de circulación, así como en puntos donde, pese a las medidas por la contingencia sanitaria, se detecte mayor movilidad.

Bajo esta premisa de contribuir en la seguridad de las y los michoacanos, la Fiscalía General exhorta a la población a no contestar llamadas de números desconocidos, evitar las compras de paquetes vacacionales en sitios no verificados; evitar compartir en redes sociales información sobre viajes y no aceptar alimentos o bebidas de personas desconocidas en transporte público.

Con estas acciones, la Fiscalía General refrenda su compromiso de cumplir con su función de investigación del delito y coadyuvar en las tareas que lleven a cabo las instituciones de los diversos niveles de gobierno, responsables de prevenir el delito.