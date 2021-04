Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la agencia incluyó las campañas de desprestigio orquestadas desde Notimex en el capítulo de México del informe anual sobre derechos humanos.

En conferencia matutina, dijo entre risas que en las acusaciones hechas por el departamento que se encarga de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos, incluyeron a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez, a quien calificó como una periodista consecuente porque se enfrentó a grupos de intereses creados.

El reporte del Departamento de Estado incluye un diagnóstico sobre los altos niveles de impunidad, homicidios, desapariciones forzadas, asesinatos y libertad de expresión en México.

En este último sector es donde retoma el caso Notimex, publicado originalmente en un reporte de Aristegui Noticias, Artículo 19 y Signa Lab.

“El 12 de mayo, Artículo 19 e ITESO, una universidad jesuita de Guadalajara, publicaron un informe sobre los ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de NOTIMEX. Diez testigos con conocimiento directo de la sala de redacción de NOTIMEX le dijeron al Artículo 19 la existencia de un chat de WhatsApp llamado ‘Avengers’”.

“El chat fue utilizado por los ejecutivos de la agencia, a instancias de Martínez, para ordenar a los periodistas que crearan cuentas falsas de Twitter y publicaran mensajes contra las voces críticas del liderazgo de NOTIMEX. El exdirector de noticias internacionales de NOTIMEX, Manuel Ortiz, dijo que Sanjuana Martínez le ordenó a él y a sus colaboradores atacar a destacados periodistas que cuestionaron su nombramiento como titular de la agencia. Artículo 19 señaló que los ataques fueron muy graves y pusieron en riesgo la vida y la carrera de los periodistas”.

Al respecto, el primer mandatario sostuvo que Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras.

“Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de Sanjuana?, que ya la volvieron famosa además. Es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista”, argumentó.

Agregó que toda la gente que tiene que ver con la organización encargada de defender la libertad de expresión y el derecho a la información, pertenece al movimiento conservador que está en contra de su gobierno.

“Lo puedo probar, todo lo que estoy diciendo, pero pues eso puede ser nota en el New York Times o cualquier otro periódico. Nada más que afortunadamente el cambio en México es un cambio de mentalidad y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie”, enfatizó.