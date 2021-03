Desde los tiroteos en Georgia del 16 de marzo, se han reportado más ataques contra personas de origen asiático en Estados Unidos, el último ocurrió en Nueva York la tarde del lunes y en esta ocasión la víctima fue una mujer de 65 años de edad.

Una asiática-estadounidense fue brutalmente golpeada por un hombre que la pateó en varias ocasiones frente a varias personas, sin que alguien la auxiliara.

La mujer caminaba por la calle 43 el lunes por la tarde cuando un hombre se le acercó y la pateó en el estómago, tirándola al suelo, informó la policía de Nueva York (NYPD).

En un video de las cámaras de seguridad de un edificio se puede ver cómo el hombre luego pisa el rostro de la mujer varias veces mientras grita declaraciones anti-asiáticas.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021