Llegaron las campañas

Llegó el momento. El próximo domingo 4 de abril inician las campañas electorales en Michoacán, y en buena parte del país.

En el Estado michoacano, se renovará prácticamente todo: la gubernatura, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías. En total, se disputarán 1,139 cargos, y en todo el país, se renovarán este año 2021 un total de 19 mil 915 cargos de elección popular.

Estas elecciones cobran una relevancia mayor, porque son las intermedias de Andrés Manuel López Obrador, y las elecciones de este tipo (intermedias) suelen ser una especie de refrendo a la gestión del Presidente de la República, sobre todo, con la elección de las diputaciones federales. Pero, además, son de suma importancia porque México se juega la posibilidad de seguir siendo gobernado por el MORENA como partido hegemónico –como en aquella época fuerte del PRI-, o tener mayores frenos y contrapesos en la Cámara de los diputados federales. Habrá que ver qué eligen los ciudadanos.

Regreso a la tierra Purépecha.

Aquí, los partidos políticos se juegan mucho. Los del MORENA, avanzaron de la mano de López Obrador en 2018 y ahora quieren demostrar que en verdad existen, más allá del “efecto López Obrador”.

Los perredistas, sobre todo el equipo del Gobernador, se juegan la posibilidad de seguir gobernando, sobre todo avanzar como grupo político ante el desahucio de este Partido en el plano nacional.

Los priístas, sobre todo los grupos tradicionales que vienen usufructuando al PRI de años atrás (quitando a los del “chiripazo” de Salvador Jara Guerrero), se juegan su sobrevivencia con algunas diputaciones federales, locales, algunas plurinominales y algunas alcaldías.

Y los panistas, sobre todo los del grupo político de Marko Cortés, se juegan su consolidación como grupo fuerte en el Estado. Este grupo con seguridad seguirá siendo el hegemónico un sexenio más, y habrá que esperar el destete de Cortés, para observar si saben volar solos.

Los demás partidos, que son más bien pequeños, se juegan –sobre todo sus dirigentes-, sobrevivir amarrando algunas cuantas diputaciones plurinominales. Sus dirigencias, por ello eligieron “candidatos ciudadanos”, con la idea de ganar los votos necesarios que permitirán la sobrevivencia solo de sus dirigentes y los que salgan a pelear campañas con la etiqueta de “ciudadanos”, en realidad se quedarán sin nada. Los utilizan, ellos lo saben, y los que conocen de política, también.

Por la gubernatura de Michoacán, no habrá más que dos competidores: Carlos Herrera Tello, del Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD), y el que quede por MORENA, que me parece seguirá siendo Raúl Morón Orozco. Los demás candidatos harán campañas testimoniales, pero podrán contar a sus nietos que compitieron en las redes sociales, por la gubernatura de Michoacán.

Me parece que vendrán campañas con derroche de dinero público. Los candidatos a Gobernador traen muchos millones de pesos. Superarán por mucho los topes de campaña, pero ya saben los esquemas precisos para librar la fiscalización electoral, como se hace en realidad cada proceso electoral. Ahí, no tendrán problemas.

De los independientes, nada quedará. Harán campañas testimoniales en las redes sociales y no lograrán más.

Por la alcaldía de Morelia, de acuerdo a las encuestas que conozco, los dos finalistas –hasta este momento-, serían Memo Valencia (PRI) y Alfonso Martínez (PAN-PRD), con ventaja para el priísta, pero reversible. Desde luego, yo no descartaría al que salga por el MORENA, que de acuerdo a las encuestas que he tenido en mis manos, el más fuerte es Alfredo Ramírez Bedolla, que por sí solo no estaría ni cerca de Memo o Alfonso, pero con la marca política MORENA, se vuelve muy competitivo. En realidad, López Obrador podría hacerlo ganar, como lo hizo ya con Raúl Morón Orozco.

¿Qué les recomendaría a todas las candidatas y los candidatos? Durante todos estos meses sugerí disciplinas y tips de neuromarketing político y neurocomunicación política; bastaría con googlear mis columnas semanales y encontrarían todo lo que les comenté durante un año, aproximadamente.

El tiempo se les vino encima y ahora deberán salir a pelear.

¿Qué tip sí les dejo en esta columna? No comuniquen como vienen haciéndolo; no hagan el marketing político que vienen presentando.

Ese tip sí les doy.

Los estaré observando durante sus campañas; su imagen, sus mensajes, sus estrategias, sus conceptos rectores de campaña, su lenguaje verbal, paraverbal y corporal, etc. Lo observaré todo, para capacitarme aún más sobre comunicación política.

Por cierto, aún no me convence ninguno para Gobernador, o las diputaciones de mi distrito, o la alcaldía de Morelia. Les prestaré mucha atención; a varios los conozco y les tengo aprecio, y ya en su momento definiré a qué partido o alianza les daré mi voto.

Éxito para todas y todos y que gane el mejor.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

