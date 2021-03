Es tarea de todos evitar un tercer rebrote de COVID-19, recalcó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al lanzar un llamado a la responsabilidad personal y familiar de las y los michoacanos, ante el riesgo de un aumento de casos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“Entre todos tenemos que evitar un tercer rebrote de la epidemia, por eso el llamado es a la responsabilidad personal y familiar, debemos estar conscientes de que estamos ante una situación de riesgo, no hay que relajarse, claro que la epidemia no ha terminado”, enfatizó.

En conferencia de prensa y acompañado de Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán y de Armando Hurtado, secretario de Gobierno, el Gobernador invitó a la población a quedarse en casa y evitar asistir a reuniones y a lugares con aglomeraciones.

“El llamado es a que si no hay alguna razón mayor, durante la Semana Santa, no hay que acudir a lugares concurridos, mejor quedarnos en un lugar seguro, es decir en casa, no hay que confiarnos”, insistió.

En este renglón, a la población que ya se vacunó, los llamó a no confiarse y evitar situaciones de riesgo, ya que, recalcó, aún hay probabilidad de contagio debido a que la población joven que aún no se ha vacunado, puede propagar el virus.

Por ello, reiteró las medidas sanitarias que se deben de seguir atendiendo como el uso del cubrebocas, el lavado y desinfección de manos constantemente, la sana distancia y evitar aglomeración de personas.

Tras señalar que Morelia cuenta con mil 341 defunciones por COVID-19, seguido de Uruapan con 433 y Lázaro Cárdenas con 394, lamentó que son los municipios de mayor riesgo y donde la población debe evitar relajar las medidas sanitarias.

“Las cifras son alentadoras, el índice de contagios bajó, eso es un buen dato, en la tabla nacional regresamos al 14, la ocupación hospitalaria está de 19 a 20 por ciento, en marzo se ha dado una disminución muy significativa, pero hay que tomarlo con reserva, no hay que echar campanas al vuelo”, apuntó.