Los ataques al Instituto Nacional Electoral atentan contra la democracia en México, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, tras hacer un llamado a respetar las leyes y a las instituciones.

En su Charla con medios de comunicación, cuestionado sobre las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Federal por la decisión del INE de suspender el registro a más de 60 abanderados del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Aureoles Conejo ponderó el riesgo que representa ese conflicto.

A pregunta expresa, hizo un llamado “a todos, incluido al presidente, a respetar la ley y a respetar a las instituciones”.

Aureoles Conejo afirmó entonces que ha costado mucho trabajo construir instituciones que garanticen equilibrios y que den certeza a los ciudadanos en los procesos electorales.

Agregó que “no podemos ir en esa ruta de destrucción o descalificación de las instituciones porque no hacen lo que quiero o me conviene, estamos atentando contra la democracia y hay quienes se asumen como tal”.

El mandatario michoacano consideró que lo ocurrido -que afectó al candidato de Morena a la gubernatura del estado, Raúl Morón Orozco, al que también le quitó el INE su registro-,”sí es pertinente hacer un llamado: no podemos destruir lo poco que hemos construido con tanto esfuerzo para fortalecer la democracia en el país”.

De su pasada asistencia la reunión convocada por el presidente López Obrador para comprometerse a no intervenir en las elecciones, el gobernador citó finalmente: “no hay ninguna firma, yo no firmé nada, hubo cuatro intervenciones y nada más, no se firmó ningún documento”.