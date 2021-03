La llamada Cuarta Transformación no está acostumbrada a respetar la Ley, y ahora pretende destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), por ejercer sus funciones y sancionar a aquellos que incumplen con la norma, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador calificó como grotesca la postura de Morena en torno a la determinación del INE para –conforme lo mandata la Ley- no permitir el registro de quienes no presentaron informes de gastos de precampañas, de aquellos que con todo descaro se publicitaron por toda la ciudad y no estuvieron ni están dispuestos a rendir cuentas del gasto que realizaron.

Una vez más queda evidenciada la opacidad que tiñe la naturaleza de Morena y sus aliados, quienes pretenden que las leyes se apliquen a todos menos a ellos, que vociferan y escupen cuando las determinaciones de las autoridades evidencian su naturaleza opaca, corrupta, violatoria de la norma y –como popularmente se dice- gandalla.

Soto Sánchez alertó la intención de la Cuarta Transformación de debilitar al Instituto Nacional Electoral, minar su confianza, esto debido a que advierten para junio resultados electorales adversos frente a lo que ha sido una desastrosa administración gubernamental federal.