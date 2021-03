En la “defensa” que han emprendido cuadros morenistas, de los candidatos que no rindieron cuentas de sus gastos de precampaña, el partido Morena pretende seguir engañando a la población acusando al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar con dolo.

Así lo asentó Víctor Manuel Manríquez, Delegado Nacional Especial para Michoacán del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al reprobar las justificaciones que han emitido tanto Raúl Morón como Morena para seguir violentando las leyes, engañando a la población con mensajes de que son víctimas, evadiendo así su responsabilidad.

En lugar de asumir su responsabilidad por los errores cometidos, Morena está presionando desde ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que revierta la decisión del INE, pero lo cierto es que, el retiro del registro de la candidatura de Raúl Morón, es apenas una pequeña muestra de que Morena es el partido de la opacidad y la ilegalidad.

El líder estatal del PRD refirió que el INE exhibió, en su pasada sesión de fiscalización como lo ocurrido con Morón es una práctica común de Morena: pretender evadir la ley, ocultando y mintiendo a la autoridad y a la población.

Manríquez agregó que no solo fue sancionado el ex líder de la CNTE, sino otros 48 aspirantes y/o candidatos de 14 estados que incurrieron en faltas similares al no informar o informar de manera omisa.

Destacó que el árbitro electoral actuó de manera correcta y que incluso solicitó aclaraciones pertinentes, pero fue ignorado y “he aquí las consecuencias”, sentenció el dirigente perredista.

Hay algunos, remató Víctor Manuel Manríquez, para quienes el sol no volverá a salir y, además, tendrán que pagar millones de pesos en sanciones, como Morena; “debemos cerrar ya la puerta a la corrupción”, enfatizó.