Como una aberración y acto extralimitado de sus funciones, así calificó el presidente municipal provisional de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, el que el Instituto Nacional Electoral (INE) le negara al alcalde con licencia, Raúl Morón Orozco, su registro como candidato a la gubernatura de Michoacán.

El edil aseguró que el quitarle el registro fue excesivo conforme a la norma que, en teoría, irrespeto, pues recordó que en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no existen las precampañas, sino las encuestas, por lo que el asunto cayó en la interpretación de los consejeros electorales.

No hubo campaña interna en Morena, se trata de un asunto de interpretación no una falla del equipo administrativo de Morena , está extra limitado, por una situación de esa naturaleza no le puedes tú quitar un derecho político fundamental a un ciudadano de participar un el proceso electoral.