El día que Andrés Manuel recorrió Chinicuila

A López Obrador no le importa ni muchos menos incomodan recorrer por completo el territorio.

Todo terreno, brecha, lago, camino y terracería es propicio para transitarlo. Con buena intención lo hace. Ningún otro presidente de la República en la historia ha visitado y caminado tanto en el universo territorial mexicano como el mismo Andrés Manuel. De ahí deviene su riqueza cultural; sabe cada necesidad; su visión va más allá de un puesto administrativo del poder; al mandatario lo mueve el humanismo y el deseo de ayudar.

Eso quedó demostrado durante más de 30 años. Andrés Manuel López Obrador pudo haber pactado en un sinfín de ocasiones con la derecha y jamás claudicó. Fiel a su estilo construyó su respaldo popular. Fueron, pues, muchas anécdotas, testimonios y vivencias que edificaron la vida del presidente. Pero, desde su inicio en calidad de presidente hubo entonces, una visita que marcó la simpatía que he tenido siempre por su labor.

Recorrió Chinicuila: uno de los municipios más alejados de la geografía michoacana y de la capital. Allí, con intensidad, fue testigo de la desatención que durante años padeció el territorio; aunque, hoy en día la demarcación de Villa Victoria cambió con la administración actual, hay problemas que se tenían que atender inmediatamente. Gracias al impulso de su edil, Antonio Medina logró el apoyo a través de una interlocución con el presidente que, después de que se dirigió a él, las señales de ayuda llegarían.

Ésta era la cita más importante y perfecta que tuvo el municipio durante años. Nadie, o casi nadie se atrevía a visitar el ambiente por la lejanía y, en cambio, AMLO acudió, no sin antes mostrar su particular personalidad por degustar la gastronomía de todo el territorio. Además, era posible que los motivos de su visita, dejarán una huella como siempre ha sido a cada lugar al que acude. Para entonces, — se acercó el presidente municipal, Antonio Medida y entregó una petición sobre la rehabilitación de la red carretera que él mismo recorrió. Tal vez si esta no se hubiese hecho, no estuviéramos redactando la crónica de esta columna; para Chinicuila significó mucho; la obra se canalizó a la secretaría de comunicaciones y transportes y se cumplió.

Los compromisos se cumplen. Andrés Manuel le pareció muy buena idea, y no tardó en solucionar las demandas. Nadie puede negar el lado altruista y filantrópico del presidente, pero, también, la fina lectura de Antonio Medina. Mientras tanto, recordé con alegría esa visita en la que hubo concurrencia como ese usual cada que AMLO toca tierras Purépechas. Es posible que, históricamente, esa crónica haya trastocado la inspiración de este redactor.

Chinicuila reveló que los hechos pueden ser posibles cuando hay actores que insisten. Antonio Medina lo logró; le bastó un instante y AMLO aterrizó su política pública que ha llevado a lo largo del país. Fue eficiente: Villa Victoria de verdad lo mereció. De acuerdo con los datos se ha podido identificar al territorio anclado al sureste del Estado como una de las demarcaciones que posee el grado de alta marginación. No obstante, este tipo de logros, fortalece el eje central que prioriza el mandatario, pero, además, otorgó mejores condiciones de tránsito a uno de los corredores de la entrada al pacifico mexicano.

Justamente eso me motivó a escribir estos fragmentos. Soy empático considerando que, durante años, existió desigualdad, desatención y desinterés, no obstante, hoy por hoy Chinicuila es otro. Por ello, el día que Andrés Manuel visitó esas tierras, constituyó un hecho con precedentes importantísimos para la población, incluso cabe mencionar que, desde ese momento, la ciudadanía se encuentra identificada con un referente de la talla de AMLO y de Toño Medina: dos actores que hicieron posible el cambio.