La vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfzier-BioNTech se agotó en la ciudad de Morelia, por lo que la segunda fase de la jornada de vacunación, la cual contempla de aplicación del biólogo a adultos mayores de 60 años, se verá pausada hasta que arriben nuevas dosis al municipio, así lo informó la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos.

La funcionaria estatal reconoció que el día domingo no se vacunó en la capital del estado con la finalidad de empatar la llegada de nuevas dosis, las cuales se esperaba que arribaran hoy, con las que ya se tenía y no suspender ningún día la aplicación de dosis, sin embargo, admitió que hasta que no se reciban nuevas dosis la jornada de vacunación estará pausada.

Al corte de esta redacción, en Morelia se vacunaron 29 mil 420 personas de la tercera edad de los 76 mil 900 adultos mayores de 60 años que se tienen registrados en el padrón federal de la Secretaría del Bienestar, es decir que, ni el 50 por ciento de la población vulnerable en la ciudad ha sido inoculada.

A la par del anuncio de Carpio Ríos, el encargado de las Brigadas Correcaminos en Michoacán, el teniente coronel Francisco Rodríguez Hernández, precisó que, además de que no se tiene certeza de la llegada del biológico a la capital del estado, será necesario empatar la llegada de las dosis, con el arribo de los insumos médicos para su aplicación.

Puntualizó que el biológico será transportado por la empresa Birmex, mientras que los insumos serán traídos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).