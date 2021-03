El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio que devasta la Sierra de Arteaga, en los límites de Coahuila y Nuevo León, fue utilizado por sus adversarios para golpearlo políticamente.

López Obrador se refirió al exhorto que le realizaron diputados para fortalecer medidas de prevención y combate a incendios forestales, en donde se pidió a las Secretarías de Hacienda, Semarnat así como Seguridad y Protección Ciudadana destinar recursos financieros, materiales y humanos para ese propósito.

He estado pendiente, pero como hay temporada electoral todo se aprovecha, quisieran que nosotros quedáramos mal, que se pudiese manejar en Coahuila de que no nos importó el incendio, que no nos interesó, que somos irresponsables, indolentes, pues no, desde que inicio el incendio tomamos las decisiones”, refirió.

López Obrador apuntó que su Gobierno está al pendiente de lo que pasa en el siniestro, y que no actúa solamente para “tomarse la foto”, como se hacia en otros tiempos.

Están haciendo lo que corresponde, lo demás es propagandística y no tengo ese estilo (de ir al lugar del incendio), actuar nada más para irme a tomar la foto”, puntualizó el mandatario mexicano.

El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, apuntó que en la parte de Nuevo León el incendio se ha controlado en un 70 por ciento, mientras que en Coahuila es del 40 por ciento, además de que están inmiscuidos 600 elementos federales coadyuvando en las operaciones.

Se está atendiendo desde los dos extremos, se han establecido tres albergues con 750 personas evacuadas, son aproximadamente 180 propiedades dañadas. El trabajo se ha atendido con los dos estados, fuerzas armadas y voluntarios”, destacó.

El secretario de la Defensa recalcó que este incendio estará apagado dependiendo las condiciones meteorológicas que existan en el área para provocar la lluvia mediante un avión.