El Gobierno del Estado, institutos electores con representación en Michoacán y partidos políticos, firmaron el Compromiso por la Democracia, la Civilidad Política y la Seguridad Sanitaria en el proceso electoral concurrente 2021 en Michoacán de Ocampo.

No queremos que se interrumpa el proceso electoral, pero con la salud y la vida de las personas no podemos jugar; por eso la importancia de ceñirnos a los protocolos de salud, buscar sensibilizar a los candidatos para que no arriesguen su vida, ni la vida de sus simpatizantes.