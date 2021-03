El Difícil Proceso de la Separación

A lo largo de nuestra vida amorosa siempre enfrentamos situaciones que son propias de una relación de pareja, aunque a veces hay conflictos que pueden llevar a la separación o término de la relación.

El término de una relación implica vivir muchas emociones como el miedo de lo que será enfrentar la vida sin la pareja, si hay que cambiar de casa, la situación laboral, la cuestión económica, si es una decisión errónea, la pérdida de la propia identidad, el futuro de los hijos, el qué dirán los demás, la soledad por no tener pareja, perderse emocionalmente en el sentido de sentir que no podrás salir adelante., etc. muchos sentimientos que sin duda complican más el proceso de separación.

Son tantas las dinámicas conflictivas que ocurren en una relación que la mayoría de las parejas prefieren seguir aguantando los malos tratos antes que separarse y más aún cuando se tienen hijos por eso mismo es muy importante tener en cuenta que cada pareja maneja una dinámica propia donde las conductas negativas con el paso del tiempo se pueden llegar a normalizar pensando que son conductas buenas sin llegar a serlo.

Por eso mismo es muy común que a quien terminan es quien sufre más pero no es una regla que sea así porque también lo puede experimentar quien decide no seguir pero por lo regular a quien terminan o cortan es quien lastimosamente enfrenta con un gran impacto el proceso de separación, es decir; no puede creer que le hayan terminado y comienzan esos sentimientos de culpa donde solo piensa que por el/ella no funcionó incluso es en estos momentos cuando puede comenzar el pensamiento suicida o lo que es lo mismo la ideación suicida aunque esto va a depender de la forma e intensidad con la que se vivió la relación.

Enfrentar un proceso de separación también es enfrentar nuestros ideales de vida por la forma en que llegamos a aferrarnos a cosas que quizá no tienen importancia, cuando el término de la relación es inminente o ya se dio entonces debe verse como una gran oportunidad de mejorar en todos los aspectos entre ellos el personal y por consecuencia el de pareja, es importante que consideremos el prepararnos con las herramientas necesarias para poder enfrentar lo que la vida nos va presentando. Amar tiene su chiste como dicen los de experiencia, pero sin duda es un proceso muy bonito cuando se vive sanamente porque no hay fórmulas mágicas ni nadie que nos garantice que la pareja que elegimos o vamos a elegir será de lo mejor pero si hay herramientas emocionales que podemos adquirir para disminuir ese riesgo de que tomes una mala decisión al momento de elegir pareja.

Si estás enfrentando un proceso de separación lo mejor es que acudas con el psicólogo (a) que cuente con la especialidad y experiencia en parejas para que pueda ayudarte a enfrentar de una manera profesional tu proceso y puedas salir adelante. Recuerda que también separarse de alguien que sólo te lastimó es un gran acto de amor hacia ti misma.