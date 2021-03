La vocera de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al menos dos alumnas acudieron este día ante esta instancia para interponer una denuncia, luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 65 de Morelia por presunto acoso por parte de los profesores de la institución a las alumnas.

En este sentido se iniciaron dos carpetas de investigación con relación al mismo número de casos en esta escuela, por lo que la FGE ya realiza las actuaciones respectivas para deslindar responsabilidades.

Este mediodía el fiscal general del estado, Adrián López Solís refirió que la instancia juzgadora había comenzado a establecer contacto con las presuntas víctimas y de esta forma acompañarlas para darle un cause legal a la situación manifestada por las estudiantes.

En el momento que nosotros tenemos la noticia de un hecho que la ley señala como delito estamos obligados a investigarlos y agotar las líneas de manera exhaustiva y deslindar en su caso las responsabilidades si lo hubiere.

También informó que la FGE propiamente no cuenta con un registro formal de denuncias por violencia sexual en las escuelas, debido a que no es un solo delito el que se persigue en este tipo de situaciones, por lo que hizo un llamado a las víctimas para que acudan ante la instancia encargada de impartir justicia para que sus casos no queden impunes.

El pasado miércoles, alumnas de la Escuela Secundaria Técnica 65 “Jesús Romero Flores” convocaron a una manifestación para exigir que varios profesores fueran despedidos ya que pesan sobre ellos diferentes señalamientos por acoso sexual en contra de las jóvenes estudiantes.