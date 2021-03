“Si no se sabe es porque no se quiere”, así respondió el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, al ser cuestionado por la opacidad en el gasto del recurso público que se efectuó en el recién inaugurado Teatro Mariano Matamoros.

Aseguró que si el actual gobierno estatal, encabezado por el perredista Silvano Aureoles Conejo, quisiera dar cuenta de lo invertido en la obra echaría mano de las cuentas públicas desde el 2009 que inició la construcción de dicho recinto, sin embargo, afirmó que prefieren dejar en la incertidumbre a la ciudadanía sobre lo gastado en la obra.

El aspirante a una diputación federal por Morena afirmó que su gobierno no pudo terminar la construcción del Matamoros, aún y cuando estaba planteado que la obra durara sólo un año, porque el gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, retuvo dinero de participaciones y otros conceptos que debían llegar a Michoacán, entre ellos, la aportación que le correspondía para este recinto.

“El teatro Mariano Matamoros no se terminó en mi gobierno por Felipe Calderón, que no nos dio los recursos que le correspondían, incluso en octubre de 2011 presente una controversia constitucional porque no nos dio los recursos que nos correspondían por Ley, pero eso se les olvida a muchos”, acusó.

Al ser cuestionado por el recurso faltante por parte de la Federación y el dinero que sí utilizó su gobierno en esta obra, desconoció ambas cifras y exhortó a la ciudadanía a buscar en las cuentas públicas de cada año y sacar la suma.

Este martes 16 de marzo, el gobernador Silvano Aureoles inauguró el Teatro Mariano Matamoros después de 11 años de iniciada su construcción, aseguró que por parte del actual gobierno estatal se invirtió 162 millones de pesos, mientras que el monto total de la obra continúa siendo incierto.