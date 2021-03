En el presente proceso electoral se abre la posibilidad de acabar con los vicios de corrupción y el rezago social histórico que enfrenta la entidad, a través de los lineamientos con que nació la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, enfatizó Raúl Morón Orozco al oficializar su registro como candidato a la gubernatura del estado por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT).

En apego a las normas sanitarias que demanda la pandemia del Covid-19, Raúl Morón registró su candidatura en las oficinas centrales del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), desde donde resaltó la urgencia de que todos los gobiernos trabajen sobre un marco de total transparencia y en desapego a inconsistencias administrativas que alimenten el rezago que, dijo, heredará al salir la presente administración estatal después de las elecciones del 6 de junio.

“Llegó la hora de acabar con la corrupción en el Gobierno de Michoacán, llegó la hora de terminar con gobiernos frívolos que no representan los intereses de la mayoría, sino los intereses espurios de una minoría rapaz y ambiciosa”, remarcó Morón Orozco en compañía de diferentes liderazgos morenistas y petistas, entre ellos el ex gobernador Leonel Godoy Rangel, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, la diputada Cristina Portillo Ayala y la legisladora Brenda Fraga Gutiérrez.

Por su histórica lucha en defensa de causas sociales, el hoy coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación llamó a que, en unidad, Morena y el Partido del Trabajo afronten los retos que se aproximan en la jornada electoral venidera, a fin de que no exista ningún tipo de barrera o bloque político que impida transitar a la transformación política, social y económica que demanda el pueblo de Michoacán.

Sólo con la unidad de todas las fuerzas progresistas estaremos en condiciones de contribuir a las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas que hoy se están dando en nuestro país y que encabeza con gran dignidad y firmeza nuestro compañero Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el marco de la conmemoración del 83 aniversario de la Expropiación Petrolera, fecha con la que empalmó su registro como candidato, Raúl Morón convocó a retomar los fundamentos ideológicos que acompañaron a este hecho histórico, “con la finalidad de que los próximos gobiernos trabajen por lograr nuestra soberanía y nuestra independencia nacional de manera plena, tal y como lo ha venido haciendo nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador”.

Con la vasta trayectoria política que lo caracteriza, Raúl Morón se dijo listo para defender el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán, “a través de los partidos Morena y PT, organismos políticos que abanderarán las aspiraciones de un pueblo hambriento de justicia social y oportunidades de desarrollo”.