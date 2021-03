En una acción arbitraria y sin transparencia, la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, María Itze Camacho Zapiain, al margen del Cabildo como órgano de gobierno, aceptó la renuncia del Tesorero municipal, Manuel Esquivel Bejarano y nombró una encargada de esta dependencia sin que los egresos de este ayuntamiento cuenten con transparencia sobre todo, 27 conceptos de gasto entre ellos un proveedor al que le adelantaron 5 millones de pesos.

El día 5 de marzo se celebró sesión ordinaria de Cabildo dónde el tercer punto del orden del día fue el análisis o aprobación en su caso de la cuenta pública anual 2020, misma que fue reprobada por 6 regidores y el síndico municipal por no haberse proporcionado información completa como anexos de cuenta, un incremento en el gasto de presidencia y en el rubro de apoyos sociales.

La noche de ese mismo día, el Tesorero Municipal Manuel Esquivel Bejarano, presentó su renuncia de manera directa a la presidenta municipal sin que hasta la fecha y al margen de lo que establecen las normas, la alcaldesa haya informado sobre el caso al órgano de gobierno.

En base a ello, con fecha 10 de marzo, el Síndico Miguel Ángel Peraldi Sotelo por escrito, solicita al Secretario Horacio Ramírez Pérez le proporcione información sobre la renuncia en mención y el 12 del mismo mes, ratifica que efectivamente el Tesorero voluntariamente solicitó separarse del cargo.

Cabe hacer mención que el 9 de marzo, la presidenta nombró a la L.C. Ángeles Berenice Olea Escobar como encargada de la tesorería municipal a pesar de que esta figura no existe en la Ley Orgánica Municipal ni en el Reglamento Interior de la administración pública del municipio, por lo que se considera que las acciones que realiza la presidenta municipal sin hacer del conocimiento al órgano de gobierno, se enmarcan en la arbitrariedad y la falta de transparencia.

Se cuenta con el antecedente de lo que sucede cuando se le exige a la presidenta claridad en las finanzas públicas ya que en 2019, despidió al personal de los Regidores que votaron en contra de la aprobación de las cuentas trimestrales de ese año por lo que en esta ocasión, no se descartan las represalias en las áreas de Regidores y sindicatura

Por lo anterior, quedan sin aclarar 27 conceptos de gasto del ejercicio fiscal 2020 entre ellos, informe de transferencias traspasos o prestamos al Fideicomiso 752, el informe sobre las retenciones efectuadas a los empleados y funcionarios del ayuntamiento y los pagos del ISR al SAT.

Asimismo, el monto o montos del pagó a la empresa Dinámica Industrial del Balsas, S.A. de C.V. (FERTINAL), por concepto de impuesto predial, el monto total pagado a la empresa Tax Company S.A de C.V a la que se le adelantaron 5 millones de pesos; el monto del presupuesto no ejercido del FORTASEG y en su caso, si se cuenta con dicho recurso o no; los pagos efectuados por la compra de combustible (gasolina, diésel, aditivos, etc.) así como el nombre del proveedor y la lista de pagos efectuados por concepto de renta de maquinaria, vehículos, pipas, camiones y el nombre del proveedor.