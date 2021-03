El evento organizado el domingo pasado por el PRI, PAN y PRD en la explanada del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en Morelia, donde las tres dirigencias nacionales le mostraron su respaldo a su candidato común Carlos Herrara Tello, no contaba con los permisos del ayuntamiento para su realización, anunció el alcalde Humberto Arroniz Reyes.

Además de arriesgar la salud y la vida de los asistentes debido a que no se contó con ninguna medida sanitaria y se aglomeró a un gran número de asistentes en el lugar, de acuerdo al alcalde de Morelia, los partidos políticos ni siquiera solicitaron el permiso correspondiente al ayuntamiento.

“Se les olvido pedir el permiso del evento del fin de semana pasado, me hablaron a mi por teléfono, ya casi en vistas de realizarse, porque revisaron y vieron que no tenían el permiso correspondiente, les dije que si ya no les daba tiempo para hacerlo con las formalidades debidas, que lo mandaran por vía fax o Whatsapp, no lo hicieron, se les olvidó y ahí están las consecuencias. Se hizo sin permiso del ayuntamiento”.

En este sentido, Arroniz Reyes informó que se realizará esta observación al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que tome cartas en el asunto, analice la situación e imponga las sanciones correspondientes según lo que la Ley Electoral señale, pues el ayuntamiento de Morelia no puede intervenir ante este problema de carácter político-electoral.

Refirió que posiblemente las autoridades y órganos electorales están a la espera de que llegue la fecha oficial del inicio de las campañas electorales, es decir, al próximo 4 de abril y bajo este argumento en el marco de los registros de candidatos es que los partidos políticos están realizando estos eventos multitudinarios.

En este sentido señaló que hasta ahora no ha habido convocatoria para que se formule un protocolo entre los tres ordenes de gobierno, se establezcan y se hagan respetar las medidas acordadas, para evitar la propagación del COVID-19 en este tipo de eventos.

Humberto Arroniz Reyes aprovechó para llamar a la congruencia a quienes están frente a los gobiernos estatal y municipales para que las normas que ellos mismos establecen junto a los organismos ciudadanos como el IEM y el INE se cumplan.