El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, aseguró que el partido enfrentó una encrucijada con los señalamientos de violación contra Félix Salgado Macedonio, pero finalmente se determinó consultar al pueblo de Guerrero, que decidió la ratificación de Salgado como su candidato a la gubernatura.

“En este caso es una encrucijada porque no tenemos los elementos suficientes para saber si es culpable o no y nosotros como partido no podemos sustituir a la autoridad judicial y juzgarlo como culpable. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto, esta encrucijada? Pues oyendo a la gente. La gente ahora conoce estas acusaciones y la gente ya evaluó en este nuevo contexto”, afirmó el dirigente.

Pidió respetar la opinión de los guerrerenses consultados ya que cuando se levantó la nueva encuesta las acusaciones ya eran conocidas y la gente no las cree: “Hoy sí son muy conocidas, más del sesenta, setenta por ciento de la gente en Guerrero está enterada de las acusaciones y no las cree y tan no las cree que le da de nuevo su apoyo a Félix. También hay que respetar a la gente. Respeto la opinión de muchas mujeres pero también la gente en Guerrero merece respeto”.

Durante una entrevista señaló que el partido no cometió omisiones en el caso, ya que hubo un procedimiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) que no derivó en ninguna sanción.

Argumentó que la presunta víctima que denunció ante el órgano no quiso firmar su declaración y ello dejó “sin elementos” para resolver a la Comisión. “Al parecer declaró por más de una hora y después entró Patricia Olamendi y no permitió que firmara su declaración. Afuera está una conferencia de prensa esperando donde dice que no fueron atendidas”, comentó.

Además, reconoció que las mujeres de Morena tuvieron una posición muy firme en este asunto que provocó un debate interno que trascendió a lo público. Consideró que en el país hay un histórico déficit de justicia para las mujeres incapaz de resolver este tipo de casos.

El líder morenista dijo que planteó a Salgado Macedonio a las consecuencias que puede tener el tema en el ámbito nacional, aunque admitió: “él tiene su versión y hay que esperar; ahora como candidato tendrá que dar muchas explicaciones y vamos a esperar a que dé la cara”. No quiso revelar la versión del caso que le ofreció el candidato, que conoció parcialmente.

Defendió la actuación de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena como un órgano técnico del partido que realiza su trabajo con independencia de valoraciones políticas. El ejercicio demoscópico colocó a Salgado Macedonio con un nivel de conocimiento cercano a los 33 puntos, lo que derivó en que fuera el mejor posicionado por encima de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román; la senadora Nestora Salgado; la exalcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez y la responsable de organización de Morena en Guerrero, Esther Gómez.

Precisó que la encuesta fue abierta a la población de Guerrero, se entrevistaron a casi mil 400 personas y tiene un margen de error de +- tres por ciento, con una muestra representativa.

Rechazó que la encuesta pueda ser verificada por un organismo independiente, aunque dijo que se cuenta con las grabaciones de las entrevistas, así como la localización de las horas y los sitios donde fueron hechas las preguntas.

Destacó la coincidencia entre la lucha feminista y la cuarta transformación, a los que calificó como los dos grandes movimientos de la actualidad en el país. “Los dos luchamos contra la opresión, la violencia, la desigualdad y la injusticia y es un sistema corrupto de justicia el que no permite que haya una justicia eficaz y expedita”, por lo que si se erradica la corrupción se terminará con el sistema de opresión, violencia y desigualdad que repercute contra las mujeres.

Vaticinó que Morena ganará el gobierno de Guerrero, así como las diputaciones federales en la entidad.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratificó el pasado viernes la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero basada en la segunda encuesta realizada para tal efecto, pese a las denuncias por violación y los señalamientos por abuso sexual en contra del morenista.