Las autoridades de Italia y Polonia establecieron el lunes restricciones más severas para controlar un rebrote de contagios de coronavirus en gran parte de sus territorios, mientras que la capital francesa considera imponer un confinamiento los fines de semana luego que las unidades de cuidados intensivos estuvieron cerca del límite de pacientes con COVID-19.

Hoy, el Presidente mexicano alertó a la población sobre ese brote.

“No es eso [que están extremando cuidado, por las vacaciones de Semana Santa], sino por algún informe que ha surgido de rebrotes en Europa. Acuérdense que es mundial, por eso es pandemia, no es que lo que está pasando en Italia no tenga que ver con nosotros. Entonces, tenemos que estar pendientes. El plan que tenemos es vacunar lo más pronto posible, y nos está resultando, hasta ahora, porque no están llegando vacunas”, dijo.

“Estamos muy cerca de lograr dos envíos muy importantes, hoy tenemos reunión en la tarde noche con el Gabinete de Salud para atender esto. Si aseguramos estos dos envías, ya podría decir que se cumple el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores a más tardar a finales de abril con una primera dosis, y a maestros de estados con semáforo Verde y Amarillo”, agregó Andrés Manuel López Obrador.

Apegándose a una decisión tomada por el Gobierno italiano a finales de la semana pasada, 80 por ciento de lo menores en edad escolar, desde guarderías hasta secundarias, no podrán acudir a las aulas a partir del lunes.

La combinación de las cifras en aumento de camas ocupadas por pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, la cantidad incesante de contagios diarios y la transmisión de la enfermedad a través predominantemente de una variante del virus descubierta primero en Gran Bretaña ha llevado al nuevo gobierno del primer ministro italiano Mario Draghi a establecer una designación de “zona roja” en más regiones del país, incluyendo por primera vez desde que el sistema de niveles por colores fue creado en otoño del año pasado, a Lazio, la región en que se encuentra Roma.

En las áreas designadas como zona roja, los restaurantes y cafés sólo pueden ofrecer servicio para llevar o entrega a domicilio, las tiendas de artículos no esenciales permanecen cerradas y la población debe mantenerse cerca de casa, excepto para cuestiones de trabajo, salud o compra de artículos indispensables. Durante el fin de semana, muchos salones de belleza ampliaron sus horarios para atender a los clientes de último minuto, y multitudes abarrotaron las calles en áreas de compras, parques y malecones frente al mar antes que las medidas entraran en vigor.

Un incremento inexorable en el número de pacientes que reciben atención en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales franceses, particularmente en la región de París, está imponiendo más presión al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Se espera que en los próximos días se decida si la región de París y sus 12 millones de habitantes serán puestos en confinamiento durante los fines de semana.

Mientras que en Bosnia, al tiempo que recibieron las primeras vacunas contra el coronavirus el miércoles, los médicos en la capital, Sarajevo, advirtieron que el brote del virus se ha disparado en los últimos días.