La Secretaría de Educación Publica (SEP) despedirá a personal por la medida de austeridad del gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La titular de la SEP, Delfina Gómez, envió un oficio a subsecretarios, direcciones generales, órganos administrativos desconcentrados y estados para informar quiénes serán las personas que se quedarán sin empleo.

“Me permito distraer su atención en relación a la política de austeridad que nuestro señor presidente ha impulsado y ha dado el ejemplo de que se puede tener un desempeño honesto y en estricto apego a la Ley.

“Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia, les pido muy atentamente reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal”, lanzó en el texto.

La maestra adelantó que los mandos de la SEP serán convocados próximamente a una reunión presencial para estudiar las propuestas de reducción de personal, para que esto entre en vigor a la brevedad posible.

Dentro del escrito, Gómez cita una frase de Benito Juárez:

“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

Debido a lo anterior, la titular de la SEP llamó a los mandos de la dependencia a evitar actos de opulencia y desempeñarse con medianía.