El senador morenista con licencia, Cristóbal Arias Solis, se registró como candidato a la gubernatura de Michoacán por el partido Fuerza Social por México, siendo este el primer contendiente por el Solio de Ocampo que hace oficial su aspiración.

En el evento de su registro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el “cachorro de Churumuco” aseguró este el momento para cambiar el rumbo del estado, dejar detrás aquellos proyectos que buscar darle continuidad a la situación del estado o peor aún, que quieren llevarlo de vuelta a los regímenes pasados.

“Hay que trazar la ruta al futuro, podemos optar por más de lo mismo o decirnos a cambiar (…) no queremos ese pasado de deuda, de violencia criminal y abandono en que el estado se vio inmerso a partir del 2002, no queremos tampoco el presente de frivolidad e indiferencia ante los graves problemas que lastiman a Michoacán”, afirmó.

El tres veces candidato a gobernador, contando el registro actual, refirió que la mano del proyecto del partido Fuerza por Michoacán la entidad caminará a un liquidar la deuda pública, mejorar las condiciones de seguridad en las que se vive y poco a poco dejar atrás aquella heridas que dañan a la sociedad.

Señaló que desde su trinchera no habrá guerra sucia en contra de quienes son sus rivales en este proceso electoral y resaltó el profundo respecto que tiene por el Presidente Andres Manuel López Obrador, pero enfatizó no este respeto no va por Morena.