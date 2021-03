La senadora panista Josefina Vázquez Mota denunció que fue víctima de violencia de género por parte de los expresidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia del país en 2012.

En el foro “Unidas somos más fuertes”, celebrado en Querétaro, la legisladora compartió con las asistentes las difíciles experiencias a las que se enfrentó durante su campaña presidencial.

Señaló que decidió hablar por primera vez sobre la situación que vivió con Vicente Fox, quien le dio la espalda en 2012.

“El presidente Fox, creo que es la primera vez que cuento esta, casi no me gusta contar… a veces nuestra lealtad es excesiva o equivocada (…) dijo que me iba a acompañar y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que es un momento fácil de la campaña, vi que entró un e-mail de su parte y me emocioné muchísimo, porque estaba segura que en ese e-mail me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir: ‘¡Órale, Josefina, échate pa’delante!’, cosas así…

“Entonces abrí ese e-mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato, una noche antes del segundo debate, y me parece que eso se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen”, relató Vázquez Mota.

En el evento, también estuvo presente Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y frente a ella, la senadora contó la experiencia que tuvo con el expresidente.

“Aquí está Margarita, ella sabe de nuestro cariño y no voy a polemizar, porque no se trata de eso […] el día que gané la elección interna, que eran como 25 estados, me llamó el presidente (Calderón) y me preguntó ‘cómo te fue’; le dije ‘gané como 25 estados’.

A mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, y lo único que escuché del otro lado es: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’. Y así empecé esa noche del 5 de febrero”, relató.