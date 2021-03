El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra Naciones Unidas (ONU) por el presunto acaparamiento de vacunas contra el COVID-19 por parte de algunos países.

López Obrador aseguró que solo 10 países han acaparado el 80 por ciento de las vacunas y que el mecanismo COVAX solo ha distribuido el 4 por ciento de las dosis prometidas.

“Todavía no hay vacunas suficientes, hay acaparamiento de vacunas en el mundo. Hay que seguir insistiendo en que no se acaparen las vacunas, porque 10 países tienen el 80 por ciento de las vacunas, y como 110 o 120 tenemos el 20 por ciento; hay 80 países que no tienen una sola dosis, es una gran injusticia”, dijo.

Vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU? ¿Fue pura formalidad nada más nuestra resolución que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas? ¿Fue nada más simulación?”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo federal siguió en su promesa de vacunar a todos los adultos mayores en México con al menos una dosis para finales de abril.

“Vamos a seguir se mantiene en pie el compromiso de que antes de que termine abril, tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años en adelante cuando menos con una dosis”, puntualizó.

No van a faltar las vacunas para los adultos mayores, terminamos en abril, queremos avanzar más, queremos ir vacunando ya a maestros para el regreso a clases presenciales, pero sigue habiendo el problema por el acaparamiento”, externó.

El presidente de México preguntó a la ONU y a los países acaparadores de vacunas “¿dónde está la fraternidad universal?”.