Consejeros municipales del PRD en Morelia anunciaron que dejan las filas de su partido, y manifestaron su respaldo a Alfredo Ramírez Bedolla para defender a la cuarta transformacion en el municipio.

Un total de 14 ex consejeros, que representaban casi la mitad del Consejo Municipal del PRD en Morelia, anunciaron que cierran filas con Alfredo Ramírez para frenar al Bloque Amplio Opositor (BOA) que pretende mantener el poder para conservar sus privilegios, a espaldas del interés de la gente.

Alfredo Ramírez manifestó que las ciudadanas y ciudadanos que ya no se sienten representados por fuerzas políticas que olvidaron sus principios para aliarse con sus adversarios históricos, tienen un lugar en las filas de la cuarta transformación para seguir luchando por la renovación de la vida política y social en el país.

La ex consejera María de Lourdes Ramírez Luna dijo que ella y otras compañeras renunciaron a su militancia porque no piensan pertenecer a un partido que excluye a las mujeres, y no les ofrece garantías de participación en condiciones de equidad.

Finalmente, Alfredo Ramírez dijo que Morena es un partido inclusivo y abierto a la participación ciudadana, por lo que invitó a los ex consejeros a trabajar juntos en la conformación de Comités en Defensa de la 4T en todo el municipio, “porque nuestra lucha es pacífica y de transformación democrática, de tal manera que nuestra mayor fuerza está en el pueblo”, concluyó.