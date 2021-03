Al afirmar que su gobierno nunca desatará la represión, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que sus adversarios desataron una campaña en su contra por la valla colocada alrededor de Palacio Nacional.

Sin embargo, sostuvo que este muro tiene el propósito de evitar la violencia, ya que se tiene que proteger a todas las manifestantes e, incluso, a las que lo hacen de manera violenta.

Aseveró que en el pasado no se veían protestas así y acusó que estas empezaron en su administración, porque los conservadores se valieron del movimiento feminista para lanzarse contra la 4T.

Para AMLO, las protestas feministas giran en torno suyo, pero no por errores, sino por el afán de que su gobierno no tenga éxito. “Antes no había esas protestas. Empezaron con nuestro gobierno, porque, valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno”.

Mis adversarios, hacen una “manipulación del movimiento femenista (sic), que es un movimiento justo, de lucha a favor de los derechos de las mujeres. Lo quieren cooptar gente, hombres, y mujeres que nunca han defendido a las mujeres, que antes callaban con las injusticias que se cometían”.