Veronica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica González Villaseñor refirió que la violencia en contra de la mujer es una enfermedad igual o más importante que la pandemia por COVID-19 por lo que anunció participará en los movimientos feministas que se realizarán en el marco del 8 de marzo.

En entrevista luego de audiencia por el caso de su hija, víctima de feminicidio, la señora Villaseñor Ferreyra señaló que esta fecha es muy complicada para ella, pues Jessica creía en este movimiento e incluso participaba en las movilizaciones que podía.

Si bien la familia González Villaseñor no encabezará ningún movimiento en particular, sí participarán en las manifestaciones del próximo lunes 8 de marzo, ya que declaró, si su hija participaba, entonces ella ahora tiene como labor apoyar este movimiento feminista.

Veronica Villaseñor Ferreyra recordó que apenas hace un año Jessica participaba en las manifestaciones del domingo 8 de marzo y lunes 9 de marzo, buscando que la violencia en contra de las mujeres se detuviera, mientras que hoy ella se ha convertido en una más por las que piden justicia.

Como no lo va a hacer si Jessi era una de las que estaba con ellos, o sea el miedo de cuantas niñas que están ahí pueden ser, Jessi fue una de ellas, el año pasado estaba ahí participando y gritando por las que ya no estaban y ahora no está ella, claro que voy a participar.