Michoacán necesita un gobierno de coalición, por lo que la alianza entre PRI, PAN y PRD rumbo a la elección de gobernador del próximo 6 de junio de 2021 no es un asunto electoral, sino la creación de un gobierno coaligado que pueda reflejar a todas las expresiones de la sociedad, aseguró el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Hernández Peña.

Insistió en que la alianza llamada Equipo Por Michoacán no busca el poder por el poder ni tampoco se formó para vencer a un partido político o personaje en particular, sino que busca que no sea una sola fuerza la que gobierne, pues esto no abona a generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

“Aquí es una alianza, insisto, una alianza porque no le está yendo bien al país, hay muchos riesgos pero además no sólo vemos el tema electoral sino vemos ya un asunto de un gobierno de coalición hacia futuro para Michoacán”.

En este sentido Hernández Peña refirió que conforme avanza el proceso electoral el PRI se siente más seguro con su candidato Carlos Herrera Tello y hasta ahora no tienen referenciado a ningún otro cuadro político que esté generando debilidad al Equipo Por Michoacán y aseguró que la base militante está conforme con quien los representará en la boleta el próximo 6 de junio.