El titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, reiteró que continúa en estudio el posible cierre de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” en la tenencia de Tiripetio, Morelia, toda vez que ahora se analiza la calidad de docentes que de ahí egresan.

En entrevista con PCM Noticias, el encargado de la educación en Michoacán afirmó que en los últimos años, decenas de directivos de escuelas rurales se han quejado con autoridades educativas ante la falta de voluntad de los nuevos maestros de laborar en comunidades lejanas.

“Se quejan los directores de que llegan los egresados que no quieren estar en comunidades, a pesar de ser parte de una formación rural, buscan al menor pretexto para no asistir y ese tipo de perfil no es el que queremos”, expresó.

Ayala Morales reconoció que la decisión de cerrar la normal “Vasco de Quiroga” no es un tema unilateral, por lo que precisó que es necesario tomar en cuenta los estudios que continúa realizando la Secretaría de Gobernación de México, pues esta idea pasó a ser un tema de gobernabilidad.

En días pasado, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, negó los dichos de Ayala Morales al asegurar que no existía ningún estudio para desaparecer la normal de Tiripetio, sin embargo, el secretario de Educación puntualizó que el estudio se realiza a nivel federal.

Mientras tanto, apuntó que desde la SEE continuarán revisando la calidad de los perfiles que egresan de la escuela normal, además de tratar de “meter en cintura” a quienes ahí estudian.