El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Cámara de Diputados hacer público el expediente que le entregó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien pide quitar el fuero porque lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

A decir de López Obrador, con esto busca demostrar que él no fabrica investigaciones contra nadie.

“Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo, y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie”, dijo este lunes en su conferencia mañanera.

En Tamaulipas, simpatizantes y militantes del PAN organizaron este domingo una manifestación para rechazar la intención de quitar el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca. En su discurso, el mandatario estatal acusó ser víctima de una persecución política desde Palacio Nacional.

“La Federación está fabricando delito; por eso, por eso es que han ocultado los expedientes, cuando los he pedido una y otra vez para poder tener el legítimo derecho de defenderme y desmentirlos. Soy objeto de una persecución política, diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional”, dijo ante miles de personas quienes se manifestaron sin sana distancia.

Este lunes, el presidente López Obrador rechazó que desde Palacio Nacional se haya fabricado el expediente, e insistió en transparentar los documentos con los que la fiscalía solicitó la declaratoria de procedencia en contra del gobernador panista, como en su momento sucedió en el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.