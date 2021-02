México es una democracia y no una autocracia, pero se encuentra en estado de emergencia, porque está retrocediendo, hay una destrucción del país y esto nos requiere a todos, aseguró el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

“No puedes construir un país destruyendo un país, y esto es lo que nos tiene aquí. No puedes decir simplemente tengo otros datos y como no coincido con los del INAI, desaparezcan el INAI, desaparezcan el INE, todos los organismos autónomos porque aquí solo mando yo y el Estado soy yo. Eso no es México. México es una democracia no una autocracia”.

Acompañado por la senadora Gloria Núnez; así como aspirantes de la coalición Va por Nayarit, destacó que debemos decirles a los mexicanos que su voz cuenta y el mosaico plural de México hoy nos necesita.

Tras sostener una reunión de trabajo previa a la elección, en conferencia de prensa pidió a las dirigencias del PRI y PRD sumar los mejor de todos para que Nayarit siga siendo el lugar ideal para vivir.

Marko Cortés recordó que las cosas en el país se encuentran muy mal pues en 2019 sin pandemia todavía, México decreció al menos .1%. y en 2020 ya fue un desastre, porque no se apoyó al sector productivo.

“Recuerden frases como que quiebre quien tenga que quebrar, dicho de otra manera, que pierda su empleo quien lo tenga que perder. Y decrecimos al menos un 8.5%, técnicamente es una depresión económica y los analistas, los expertos dicen que nuestro país lamentablemente será de los que más tarden en recuperar su crecimiento económico”.

En seguridad, el 2020 se convirtió en el año más violento hasta la fecha e ir a darle la mano a la mamá del Chapo fue como irle a decir a la delincuencia organizada, ponte a trabajar que aquí no te vamos a combatir, al igual que liberar a Ovidio Guzmán, representó doblegar al Estado.

En salud, no hay medicamentos, no hicieron las compras consolidadas, recortaron como nunca los recursos para el sector salud, un desastre en materia de salud en México y “nos cae la pandemia en el peor momento, con el peor recorte de salud y con el peor gobierno”.

México es de los países en donde más familias han enlutado y eso sí es culpa de Morena, señaló.

Además, hay negligencia, porque mientras en Estados Unidos ya vacunaron a 50 millones de personas aquí apenas al 1%. “Hay mucha publicidad, los cuervos de la nación haciendo publicidad de las vacunas, una campaña de vacunación con muy poquitas vacunas, porque no las compraron con oportunidad, porque les negaron a los gobiernos municipales y estatales.

En combate a la corrupción, en el 2020 fueron el 80% de compras directas y se acabaron las licitaciones públicas y transparentes.

Finalmente, advirtió que en materia institucional ya está cumpliendo lo que dijo en una campaña de “al diablo las instituciones”. Pero le decimos, no: resisten los vaivenes de la política.