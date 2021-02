Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso la Ricardo “N” mejor conocido como Rix en redes sociales, por presunto abuso sexual, en contra de la también influencer, Nath Campos.

En la audiencia, el juez determinó que existían pruebas suficientes para mantener al influencer detenido en la el Reclusorio Oriente y fijó un mes para el fin de la investigación.

Fue el jueves pasado cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) arrestaron al youtuber cumplimentando una orden de aprehensión, por su probable participación en el relito de tentativa de violación equiparado agravado.

En enero pasado Nath Campos subió un video a su canal de YouTube acusando a Rix de haber abusado sexualmente de ella cuando se encontraba en estado de ebriedad, sin embargo el inculpado rechazó recordar lo sucedido.

Nath relató que este hecho sucedió años atrás, cuando junto a un grupo de amigos salió a un antro de la ciudad y bebió demasiado.

Dijo que no podía caminar y Ricardo González la acompañó hasta que ambos entraron a su departamento.

Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha.